начертить в четырехугольнике два отрезка так чтобы получилось 8 треугольников
Математика
начертить в четырехугольнике два отрезка так чтобы получилось 8 треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наискосок от угла к углу
Гость:
прямоугольник от угла до доугово угла с одной стороны и с другой
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