два самолета летели с одинаковой средней скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа второй 6 часов первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км какое расстояние пролетел каждый самолет?
Математика
два самолета летели с одинаковой средней скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа второй 6 часов первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км какое расстояние пролетел каждый самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За х км/час примем среднюю скорость самолетов; 4х км - пролетел 1-й самолет; 6х км - пролетел 2-й самолет; а в условии сказано, что первый самолет пролетел на 1400 км меньше, отсюда равенство: 6х-4х=1400; х=700(км/час) - средняя скорость самолетов; 4*700=2800(км) пролетел 1-й самолет; 6*700=4200(км) пролетел 2-й самолет.
Гость:
первый способ: 6-4=2(ч)-разница по времени нахождения в полете 1400:2=700 (км/ч) - скорость самолетов 700х4=2800(км)-пролетел первый самолет 700х6=4200 (км)-пролетел второй самолет Ответ: первый самолет пролете 28000 км, второй - 4200 км. Второй способ: 6-4=2 (ч) 1400:2=700(км/ч)-скорость самолетов 700х4=2800(км)-пролетел 1 самолет 2800+1400=4200 (км)--пролетел 2 самолет
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