два самолета летели с одинаковой средней скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа второй 6 часов первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км какое расстояние пролетел каждый самолет?

Математика

два самолета летели с одинаковой средней скоростью первый самолет был в воздухе 4 часа второй 6 часов первый самолет пролетел меньше второго на 1400 км какое расстояние пролетел каждый самолет?

Автор: Гость