сочинение на тему поступок за который я себя осуждаю например как я обманула друга.

Гость: Гость:

Когда я со своим другом играл в шахматы,я начал проигрывать.Я не понимал,как так,я же всегда всех мальчишек во дворе обыгрывал,и меня пробрали злость и гнев.Я попросил принести кружку воды,а сам в это время умудрился,взять коня.И мой друг ничего не заметив,продолжал играть.Я победил.Но потом спустя минуту,я вспомнил,каким путём мне досталась эта победа,и я покраснел от стыда.В итоге я всё-таки признался,что победил нечестным путём.Мне до сих пор стыдно,за этот поступок!