BE перпендикуляр к плоскости ромба ABCD,его диагонали AC и BD пересекаются в точке O. Докажите что прямая AC перпендикулярна плоскости треугольника EOB
Геометрия
BE перпендикуляр к плоскости ромба ABCD,его диагонали AC и BD пересекаются в точке O. Докажите что прямая AC перпендикулярна плоскости треугольника EOB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагонали ромба взаимно перпендикулярны, поэтому АЕ перпендикулярно 2 прямым в плоскости ЕОВ - BD и BE (по условию). Значит, АЕ перпендикулярно всей плоскости, в частности прямой ЕО...
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