BE перпендикуляр к плоскости ромба ABCD,его диагонали AC и BD пересекаются в точке O. Докажите что прямая AC перпендикулярна плоскости треугольника EOB

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Диагонали ромба взаимно перпендикулярны, поэтому АЕ перпендикулярно 2 прямым в плоскости ЕОВ - BD и BE (по условию). Значит, АЕ перпендикулярно всей плоскости, в частности прямой ЕО...