является ли членом арифметической прогресии 20,7 ; 18,3 ; ..... число: а)-1,3        б)-3,3? распишите плиз

Гость: Гость:

a1=20.7 , a2=18.3 a2=a1+d Найдем разность арифметической прогрессии d: d=a2-a1=18.3-20.7=-2.4 a) Обозначим искомый член за n. Тогда: -1.3=a1+d(n-1) -1.3=20.7-2.4(n-1) n-1=22/2.4 n=55/6+1=61/6 Т.к. n получилось нецелым числом, то число -1.3 не является членом данной прогрессии. б) Обозначим искомый член также за n. Тогда: -3.3=20.7-2.4(n-1) n-1=24/2.4 n=11 Число -3.3 является 11 членом данной прогрессии. Ответ: а) нет ; б) да (11)