является ли членом арифметической прогресии 20,7 ; 18,3 ; ..... число: а)-1,3 б)-3,3? распишите плиз
Алгебра
является ли членом арифметической прогресии 20,7 ; 18,3 ; ..... число: а)-1,3 б)-3,3? распишите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1=20.7 , a2=18.3 a2=a1+d Найдем разность арифметической прогрессии d: d=a2-a1=18.3-20.7=-2.4 a) Обозначим искомый член за n. Тогда: -1.3=a1+d(n-1) -1.3=20.7-2.4(n-1) n-1=22/2.4 n=55/6+1=61/6 Т.к. n получилось нецелым числом, то число -1.3 не является членом данной прогрессии. б) Обозначим искомый член также за n. Тогда: -3.3=20.7-2.4(n-1) n-1=24/2.4 n=11 Число -3.3 является 11 членом данной прогрессии. Ответ: а) нет ; б) да (11)
Гость:
a1= 20,7 , a2 =18,3 d = a2 - a1 = 18,3 - 20,7 = -2,4 an = a1 + (n-1) d a) -1,3= 20,7 - 2,4 n + 2,4 2,4n= 23,1 + 1,3 2,4n= 24,4 | : 2,4 n= 10, 17, n не натуральное число, поютому членом не является б) -3,3= 20,7 - 2,4n + 2,4 2,4 n = 23,1 + 3,3 2,4 n = 26, 4 | : 2,4 n=11, натуральное число, поэтому является членом
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