Найдите пятый член геометрической прогрессии (bn), если известно, что b1 = 6, b3 = 2/3

Алгебра
Найдите пятый член геометрической прогрессии (bn), если известно, что b1 = 6, b3 = 2/3
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