⁴∫5√x/x *dx Помогите пожалуйста вычислить интеграл ₁
Алгебра
⁴∫5√x/x *dx Помогите пожалуйста вычислить интеграл ₁
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла. ((x)^(1/2))/x преобразуем к виду x^(-1/2)(или это 1/корень из х) первообразная равна 10*x^(1/2)подстановка от 1 до 4 получаем 20-10-10 А если неправильно поняла, то уточни.
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