в каждом ряду кинозала 30 мест. на сеанс родано 942 билета. сколько полных рядов в этом зале могут занять зрители с билетами?

Математика

в каждом ряду кинозала 30 мест. на сеанс родано 942 билета. сколько полных рядов в этом зале могут занять зрители с билетами?

Автор: Гость