в каждом ряду кинозала 30 мест. на сеанс родано 942 билета. сколько полных рядов в этом зале могут занять зрители с билетами?
Математика
в каждом ряду кинозала 30 мест. на сеанс родано 942 билета. сколько полных рядов в этом зале могут занять зрители с билетами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
942/30=31р(ост.12)- столько полных рядов занято зрителями и 12 мест в 32 ряду
Гость:
942/30=31 полных рядов и еще 12 мест на 32 ряду. Ответ: зрители с билетами могут занять в этом зале полных 31 рядов.
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