письмено прострогай глагол лью сижу в настоящем времени
Русский язык
письмено прострогай глагол лью сижу в настоящем времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я лью я сижу мы льем мы сидим ты льёшь ты сидишь вы льёте вы сидите он льёт он сидит она льёт она сидит оно льёт оно сидит они льют они сидят
Гость:
я лью ты льешь мы льем вы льете она льет он льет они льют я сижу мы сидим ты сидишь вы сидите он сидит, она сидит они сидят
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