письмено прострогай глагол лью сижу в настоящем времени

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письмено прострогай глагол лью сижу в настоящем времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я лью                 я сижу  мы льем             мы сидим ты льёшь           ты сидишь  вы льёте            вы сидите  он льёт               он сидит она льёт            она сидит  оно льёт            оно сидит  они льют           они сидят
Гость:
я лью ты льешь  мы льем вы льете  она льет он льет они льют   я сижу                                  мы сидим ты сидишь                             вы сидите он сидит, она сидит               они сидят 
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