какие были у заслуги андрея боголюбского

Обществознание
какие были у заслуги андрея боголюбского
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
он был талантливый умный честный сражался на полях Аустерлица и Борадино
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