Мужчина с нормальным извертовостью крови взволнован известием что сестра его жены родила мальчика гемофилика . В какой мере могло бы его успокоить сообщил что среди родственников егоджемы по материнской линии гемофилия никогда ...
Биология
Мужчина с нормальным извертовостью крови взволнован известием что сестра его жены родила мальчика гемофилика . В какой мере могло бы его успокоить сообщил что среди родственников егоджемы по материнской линии гемофилия никогда не наблюдалась ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как известно женщины являются насителями гемофилии так что у женщин по женской линии жены кто то много лет назад болел этой болезнью! вероятность того что у его дети будут больны этой болезнью состовляет 25% по моим рассчётам это будет скорее 5 ребёнок либо если она родит двойню
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