На прямой расположены 5 точек - K,L,M,N,T (именно в таком порядке). Известно, что KL=1м92см, MT =3м17см , KM=LN . Найдите длину отрезка NT. Ответ объясните.

Математика

На прямой расположены 5 точек - K,L,M,N,T (именно в таком порядке). Известно, что KL=1м92см, MT =3м17см , KM=LN . Найдите длину отрезка NT. Ответ объясните.

Автор: Гость