На прямой расположены 5 точек - K,L,M,N,T (именно в таком порядке). Известно, что KL=1м92см, MT =3м17см , KM=LN . Найдите длину отрезка NT. Ответ объясните.
Математика
На прямой расположены 5 точек - K,L,M,N,T (именно в таком порядке). Известно, что KL=1м92см, MT =3м17см , KM=LN . Найдите длину отрезка NT. Ответ объясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)т.к. KM=LN ,значит KL=MN=1м92см т.к. LM- общий 2)MT-MN=NT=3м17см-1м92см=317 см-192см=125 см=1м 25 см Ответ: NT=1м25см
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