54дм3 и 12см3 : 14
Математика
54дм3 и 12см3 : 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кубический дециметр = 1000 куб см 54012 : 14 = 3858 куб см = 3 куб дм 858 куб см
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