Что одинаково у всех фотонов в вакууме? а. скорость б. длина волны в. энергия г. частота
Физика
Что одинаково у всех фотонов в вакууме? а. скорость б. длина волны в. энергия г. частота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЧАСТОТА,т.к. она зависит от источника излучения и больше ни от чего.
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