помогите проспрягать в будущем времени слово отдохнуть в 1 и 2 .3 в ед.ч и мн.ч

Русский язык
помогите проспрягать в будущем времени слово отдохнуть в 1 и 2 .3 в ед.ч и мн.ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Отдохну-отдохнём. 2.Отдохнёшь-отдохнёте. 3.Отдохнёт-отдохнут.
Гость:
ОТДОХНУ ОТДОХНУТ ОТДОХНЁТЕ ОТДОХНЁТ ОТДОХНЁМ 
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