помогите проспрягать в будущем времени слово отдохнуть в 1 и 2 .3 в ед.ч и мн.ч

Русский язык

помогите проспрягать в будущем времени слово отдохнуть в 1 и 2 .3 в ед.ч и мн.ч

Автор: Гость