при взаимодействии пар каких веществ образуется осадок? КАРБАНАТ НАТРИЯ И АЗОТНАЯ КИСЛОТА ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА(2) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ И ГИДРОКСИД ЛИТИЯ
Химия
при взаимодействии пар каких веществ образуется осадок? КАРБАНАТ НАТРИЯ И АЗОТНАЯ КИСЛОТА ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА(2) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ И ГИДРОКСИД ЛИТИЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2 карбонат натрия + азотная кислота = нитрат натрия + вода + углекислый газ FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 (осадок) + 2NaCl хлорид железа (II) + гидроксид натрия = гидроксид железа + хлорид натрия Al2(SO4)3 + 6LiOH = 3Li2SO4 + 2Al(OH)3 (осадок) сульфат алюминия + гидрокисд лития = сульфат лития + гидроксид алюминия при взаимодействии 2 и 3 пары веществ образуется осадок.
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