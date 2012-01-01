при взаимодействии пар каких веществ образуется осадок? КАРБАНАТ НАТРИЯ И АЗОТНАЯ КИСЛОТА ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА(2) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ И ГИДРОКСИД ЛИТИЯ

Химия

при взаимодействии пар каких веществ образуется осадок? КАРБАНАТ НАТРИЯ И АЗОТНАЯ КИСЛОТА ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА(2) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ И ГИДРОКСИД ЛИТИЯ

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