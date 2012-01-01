при взаимодействии пар каких веществ образуется осадок?   КАРБАНАТ НАТРИЯ И АЗОТНАЯ КИСЛОТА ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА(2) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ И ГИДРОКСИД ЛИТИЯ

Химия
при взаимодействии пар каких веществ образуется осадок?   КАРБАНАТ НАТРИЯ И АЗОТНАЯ КИСЛОТА ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА(2) И ГИДРОКСИД НАТРИЯ СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ И ГИДРОКСИД ЛИТИЯ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2 карбонат натрия + азотная кислота = нитрат натрия + вода + углекислый газ   FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 (осадок) + 2NaCl хлорид железа (II) + гидроксид натрия = гидроксид железа + хлорид натрия   Al2(SO4)3 + 6LiOH = 3Li2SO4 + 2Al(OH)3 (осадок) сульфат алюминия + гидрокисд лития = сульфат лития + гидроксид алюминия при взаимодействии 2 и 3 пары веществ образуется осадок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Совёнок попал в прошлое, где не умеют ни читать ни писать. Как ему объяснить что он из 2012г?
Ответить
Русский язык
помогите проспрягать в будущем времени слово отдохнуть в 1 и 2 .3 в ед.ч и мн.ч
Ответить
Физика
Что одинаково у всех фотонов в вакууме? а. скорость б. длина волны в. энергия г. частота
Ответить
Обществознание
страны -союзники и сочувствующие Турции страны в Крымской войне? параграф 14.История России. 
Ответить
Математика
54дм3 и 12см3      : 14
Ответить