тракторист должен вспахать поле 25га.в первый день он вспахал 32,5% поля. сколько гектаров он вспахал?

Математика
тракторист должен вспахать поле 25га.в первый день он вспахал 32,5% поля. сколько гектаров он вспахал?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*32,5%=8,125га вспахал тракторист
Гость:
25га - 100% х - 32,5%                                    Решение. х = 25 * 32,5 / 100 = 8,125га  
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