тракторист должен вспахать поле 25га.в первый день он вспахал 32,5% поля. сколько гектаров он вспахал?

Математика

тракторист должен вспахать поле 25га.в первый день он вспахал 32,5% поля. сколько гектаров он вспахал?

Автор: Гость