Расставьте слова в правильном порядке: loking, one, it, way, is, but, at, that, of.
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Расставьте слова в правильном порядке: loking, one, it, way, is, but, at, that, of.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
But that is one way of looking at it.
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