в первый день микроавтобус перевез в книжный магазин 627 пачек,во второй 285 пачек.В первый день было сделано на 6 рейсов больше ,чем во второй. Сколько рейсов было сделано в первый день и сколько во второй?

Математика

в первый день микроавтобус перевез в книжный магазин 627 пачек,во второй 285 пачек.В первый день было сделано на 6 рейсов больше ,чем во второй. Сколько рейсов было сделано в первый день и сколько во второй?

Автор: Гость