в первый день микроавтобус перевез в книжный магазин 627 пачек,во второй 285 пачек.В первый день было сделано на 6 рейсов больше ,чем во второй. Сколько рейсов было сделано в первый день и сколько во второй?
Математика
в первый день микроавтобус перевез в книжный магазин 627 пачек,во второй 285 пачек.В первый день было сделано на 6 рейсов больше ,чем во второй. Сколько рейсов было сделано в первый день и сколько во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
627-285=342 пачек разницы 342:6=57 пачек привезли за рейс 627:57=11рейсов сделано в первый день 11-6=5 рейсов сделано во второй день
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