Площадь экрана мобильного телефона у Коли 15 кв.см, что в 3 РАЗА больше ,чем площадь экрана мобильного телефона у Тани,чему равна площадь экрана мобильного телефона Тани?
Математика
Площадь экрана мобильного телефона у Коли 15 кв.см, что в 3 РАЗА больше ,чем площадь экрана мобильного телефона у Тани,чему равна площадь экрана мобильного телефона Тани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/3=5 кв.см- У Тани Если у Коли в 3р больше, знасит у Тани в 3 р меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
в первый день микроавтобус перевез в книжный магазин 627 пачек,во второй 285 пачек.В первый день было сделано на 6 рейсов больше ,чем во второй. Ск...
Математика
тракторист должен вспахать поле 25га.в первый день он вспахал 32,5% поля. сколько гектаров он вспахал?
Математика
. У салоні штор було 450 м тканини. Першого дня продали п'яту частину тканини, а другого - третю частину того, що залишилося. Скільки метрів тканин...