Часы лежат на столе циферблатом вверх. Минутная сейчас стрелка указывает на северо-восток. Через сколько минут она укажет на северо-запад?

Алгебра

Часы лежат на столе циферблатом вверх. Минутная сейчас стрелка указывает на северо-восток. Через сколько минут она укажет на северо-запад?

Автор: Гость