Часы лежат на столе циферблатом вверх. Минутная сейчас стрелка указывает на северо-восток. Через сколько минут она укажет на северо-запад?
Алгебра
Часы лежат на столе циферблатом вверх. Минутная сейчас стрелка указывает на северо-восток. Через сколько минут она укажет на северо-запад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стрелка указывает на северо восток- следовательно она показывает7,5 минут.\ северо-запад-52,5 минут. следовательно через 45 минут она укажет на северо-запад
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