Часы лежат на столе циферблатом вверх. Минутная сейчас стрелка указывает на северо-восток. Через сколько минут она укажет на северо-запад?

Алгебра
Часы лежат на столе циферблатом вверх. Минутная сейчас стрелка указывает на северо-восток. Через сколько минут она укажет на северо-запад?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стрелка указывает на северо восток- следовательно она показывает7,5 минут.\ северо-запад-52,5 минут. следовательно через 45 минут она укажет на северо-запад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4 л молока розлили у півлітрові банки. Скільки потрібно було таких банок?
Ответить
Математика
Площадь экрана мобильного телефона у Коли 15 кв.см, что в 3 РАЗА больше ,чем площадь экрана мобильного телефона у Тани,чему равна площадь экрана мо...
Ответить
Английский язык
Расставьте слова в правильном порядке: loking, one, it, way, is, but, at, that, of.
Ответить
Математика
в первый день микроавтобус перевез в книжный магазин 627 пачек,во второй 285 пачек.В первый день было сделано на 6 рейсов больше ,чем во второй. Ск...
Ответить
Математика
тракторист должен вспахать поле 25га.в первый день он вспахал 32,5% поля. сколько гектаров он вспахал?
Ответить