написать сочинение на тему МАМА ПАПА И Я АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕМЬЯ
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написать сочинение на тему МАМА ПАПА И Я АВТОМОБИЛЬНАЯ СЕМЬЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы с папой и мамой поехали на машине в Анапу. Пока мы ехали мне очень понравилось когда мы спускалисьс больших гор у меня тогда кололо животик
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