Закончите уравнения химических реакций. а) MG+H2SO4 ~ + ; б) AL+H2SO4~ + ; В) CUO+AL~ + ; Г) FE2O3+MG~ + .
Химия
Закончите уравнения химических реакций. а) MG+H2SO4 ~ + ; б) AL+H2SO4~ + ; В) CUO+AL~ + ; Г) FE2O3+MG~ + .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ Восстановление: 2H+ + 2e− = H2 Окисление: Mg − 2e− = Mg2+ 2Al + 3H2SO4(разб.) = Al2(SO4)3 + 3H2↑ Восстановление: 2H+ + 2e− = H2 Окисление: Al − 3e− = Al3+ 3CuO + 2Al = 3Cu + Al2O3 Восстановление: Cu2+ + 2e− = Cu Окисление: Al − 3e− = Al3+ Fe2O3 + 3Mg = 3MgO + 2Fe
Гость:
Mg+H2SO4=MgSO4+H2 2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2 3CuO+2Al=3Cu+Al2O3 Fe2O3+3Mg=2Fe+3MgO
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