Закончите уравнения химических реакций. а) MG+H2SO4 ~ + ; б) AL+H2SO4~ + ; В) CUO+AL~ + ; Г) FE2O3+MG~ + .

Химия

Закончите уравнения химических реакций. а) MG+H2SO4 ~ + ; б) AL+H2SO4~ + ; В) CUO+AL~ + ; Г) FE2O3+MG~ + .

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