Швейная мастерская израсходовала 28 м 80 см ткани на 9 мужских костюмов.Сколько понадобится ткани,чтобы сшить 60 таких костюмов?

28м80см=2880см 2880/9= 320см- расход ткани на 1 костюм 320*60= 19200см=192м- понадобиться на 60 костюмов

Гость: Гость:

28 м 80 см=2880 см 1) 2880:9=320 (см) - ткани идёт на 1 костюм 2) 320*60=19200 (см) 19200 см=192 м Ответ: для пошива 60 мужских костюмов потребуется 192 метра ткани.