Образующая конуса составляет с высотой угол а. Найти боковую поверхность конуса,если радиус основания равен R
Геометрия
Образующая конуса составляет с высотой угол а. Найти боковую поверхность конуса,если радиус основания равен R
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L образующая,sin a=R/L, L=R/sin a S=pRL=P*R*R/sin a=(p*r^2)/sin a
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