Из двух сёл одновременно навстречу друг другу выехали машина со скоростью 66 км/ч и велосипедист со скоростью 18 км/ч. Через 3 ч расстояние между ними стало равным 46 км. Вычислите расстояние между сёлами.

Математика

Из двух сёл одновременно навстречу друг другу выехали машина со скоростью 66 км/ч и велосипедист со скоростью 18 км/ч. Через 3 ч расстояние между ними стало равным 46 км. Вычислите расстояние между сёлами.

Автор: Гость