Из двух сёл одновременно навстречу друг другу выехали машина со скоростью 66 км/ч и велосипедист со скоростью 18 км/ч. Через 3 ч расстояние между ними стало равным 46 км. Вычислите расстояние между сёлами.
Математика
Из двух сёл одновременно навстречу друг другу выехали машина со скоростью 66 км/ч и велосипедист со скоростью 18 км/ч. Через 3 ч расстояние между ними стало равным 46 км. Вычислите расстояние между сёлами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
66+18=84км/ч- скорость сближения 84*3= 252км- расстояние которое они проехали за 3ч 252+46= 298км- расстояние между селами
Гость:
машина-66 км/ч велосипед-18 км/ч через 3 ч стало 46 км (66+18)*3=84*3=252 км- проехали оба за 3 часа 252+46=298 км- расстояние между сёлами
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