У прилагательного в СОСНОВОМ(лесу) определить падеж

Русский язык
У прилагательного в СОСНОВОМ(лесу) определить падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предложный падеж                               
Гость:
Предложный падеж (о ком о чем)
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