В каких частях света находятся: 1)Гималаи 2)Джомолунгма 3)Кавказ 4)Ливанские горы 5)Альпы 6)Везувий 7)Месопотамская низменность 8)Пустыня Сахара 9)Палестина 10)П-ов Крым 11)П-ов Апеннинский 12)Мёртвое море Ответ записать шифрог...
Українська література
В каких частях света находятся: 1)Гималаи 2)Джомолунгма 3)Кавказ 4)Ливанские горы 5)Альпы 6)Везувий 7)Месопотамская низменность 8)Пустыня Сахара 9)Палестина 10)П-ов Крым 11)П-ов Апеннинский 12)Мёртвое море Ответ записать шифрограммой: Европа:1357911 Азия:24681012
Ответ(ы) на вопрос:
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1)24681012 2)24681012 3)1357911 4)24681012 , евразия... 5)1357911 6)1357911 7)24681012 8)северная африка 9)24681012 10)1357911 11)1357911 12) 24681012, евразия
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