между двумя плоскими зеркалами, расположенными параллельно друг другу, находится точечный источник S. каждое из зеркал начинают отодвигать от источника со скоростью v1 = 15 sm\sec. Скорости направлены перпендикулярно плоскости ...

Гость: Гость:

возьмем одно зеркало. в качестве системы отсчета.тогда источник отъезжает от него со скор V и изображение отъезжает в другую сторону со скор ..тогда источник отъезжает от своего изображения со скор. 2V теперь точкой отсчета возьмем источник-- одно изображение отъезжает в одну сторону со скор 2V ---и другое изображение в другую сторону 2V--тогда если взять за точку отсчета одно из изображений, то они разъезжаются со скоростью 4V по условию V=15 см/сек--тогда 4*15=60 см/сек ответ 60 см/сек