Сочинение про маленького друга.
Литература
Сочинение про маленького друга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у меня есть маленький друг попугайчик , его зовут Кеша . Он очень красивый , пёрстрый и очень умный .мы его купили когда он был малееньким . и мы сразу стали его учить словам , а сейчас он даже считать умеет.
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