Сочинение про маленького друга.

Литература
Сочинение про маленького друга.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у  меня  есть  маленький  друг  попугайчик  ,  его  зовут  Кеша  . Он  очень   красивый ,  пёрстрый и  очень  умный  .мы  его    купили  когда  он  был  малееньким .   и  мы  сразу  стали    его  учить  словам  ,  а    сейчас  он  даже  считать  умеет.
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