сочинение-рассуждение на тему зимой в лесу
Русский язык
сочинение-рассуждение на тему зимой в лесу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эх , как красиво зимой в лесу ! Все деревья покрыты снежным покрывалом!Раз ве не красиво?Самоё красивое дерево зимой это ёлка!В лесу можно встретить очень много ёлок!Зимой в лесу можно увидеть следы зверей.Как красив лес зимой!От свежего воздуха кружиться голова!Мне очень нравиться зимний лес!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
между двумя плоскими зеркалами, расположенными параллельно друг другу, находится точечный источник S. каждое из зеркал начинают отодвигать от источ...
Литература
Геометрия
Из точки пересечения диагоналей ромба проведен перпендикуляр, который делит сторону ромба на отрезки длиной 18 см и 32 см. Найдите тангенс угла, об...
Геометрия
Основание пирамиды – прямоугольник со сторонами 6см и 8 см. Высота пирамиды равна 12 см и проходит через точку пересечения диагоналей основания. На...