сочинение-рассуждение на тему зимой в лесу

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Эх , как красиво зимой в лесу ! Все деревья покрыты снежным покрывалом!Раз ве не красиво?Самоё красивое дерево зимой это ёлка!В лесу можно встретить очень много ёлок!Зимой в лесу можно увидеть следы зверей.Как красив лес зимой!От свежего воздуха кружиться голова!Мне очень нравиться зимний лес!