в ящике помещается 20 кг морковки. сколько потребуется таких ящиков, чтобы отправить в магазин 675 кг морковки ? сколько килограммов морковки будет в последнем ящике ?

Математика
в ящике помещается 20 кг морковки. сколько потребуется таких ящиков, чтобы отправить в магазин 675 кг морковки ? сколько килограммов морковки будет в последнем ящике ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 675:20=33(ост.15)=33(ящика) и остаток 15кг 2) 33+1=34(ящ). Ответ: потребуется 34ящика.В последнем ящике будет 15кг моркови.
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