в ящике помещается 20 кг морковки. сколько потребуется таких ящиков, чтобы отправить в магазин 675 кг морковки ? сколько килограммов морковки будет в последнем ящике ?

Математика

в ящике помещается 20 кг морковки. сколько потребуется таких ящиков, чтобы отправить в магазин 675 кг морковки ? сколько килограммов морковки будет в последнем ящике ?

Автор: Гость