Тело объёмом 0,1м^3 плавает на поверхности воды. Какой объём имеет надводная часть если архимедова сила: 540Н.

Физика

Тело объёмом 0,1м^3 плавает на поверхности воды. Какой объём имеет надводная часть если архимедова сила: 540Н.

Автор: Гость