какой диаметр имеет шар, объем которого равен площади его поверхности
Геометрия
какой диаметр имеет шар, объем которого равен площади его поверхности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v=4*P*R^3/3 S=4*P*R^2 4*P*R^3/3=4*P*R^2 R^3=3*R^2 R=3
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