мешок сахара стоит 600 рублей .сколько таких мешков сахара можно купить за 5000 рублей.???сколько денег останится???

Математика

мешок сахара стоит 600 рублей .сколько таких мешков сахара можно купить за 5000 рублей.???сколько денег останится???

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