мешок сахара стоит 600 рублей .сколько таких мешков сахара можно  купить за 5000 рублей.???сколько денег останится???

Математика
мешок сахара стоит 600 рублей .сколько таких мешков сахара можно  купить за 5000 рублей.???сколько денег останится???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000/600=8 мешков можно купить 5000-4800=200 рублей останется
Гость:
1)5000:600=8 (ост.200) 2)5000-4800=20 ответ:на 5000 руб. можно купить 8 мешков сахара и останется еще 200 рублей.
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