Три одинаковые лампочки имеющие сопротилвние 440 Ом включены в электрическую сеть с напряжение 220 В.Определите силу тока в каждой лампочке
Физика
Три одинаковые лампочки имеющие сопротилвние 440 Ом включены в электрическую сеть с напряжение 220 В.Определите силу тока в каждой лампочке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем понятны условия. Если 440 Ом - это их общее сопротивление на данной цепи с напряжением 220 В, то сила тока I=220/440=0.5 A. А если 440 Ом - это напряжение отдельной лампочки, то необходимо указать, как они соединены: параллельно или последовательно.
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