-х=3,5 Как решить такое уравнение?
Математика
-х=3,5 Как решить такое уравнение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-х=3,5 Как решить такое уравнение? х=-3,5 -(-3,5)=3,5 3,5=3,5
Гость:
в ответе х не может быть отрицательным, следовательно тебе нужно обе части уравнения домножить на (-1): -х = 3,5 *(-1) х = -3,5 значит х будет равен (-3,5)
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