ОЧЕНЬ ПРОСТО. сократить текст, изложение 1) разделить текст на3 3 абзац а 2 ) сократить текст минимум 70 слов Текст : Настоящую литературу читать сложно. Она требует от читателя работы: осмысления, переживания, поиска. А ещё во...
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ОЧЕНЬ ПРОСТО. сократить текст, изложение 1) разделить текст на3 3 абзац а 2 ) сократить текст минимум 70 слов Текст : Настоящую литературу читать сложно. Она требует от читателя работы: осмысления, переживания, поиска. А ещё воображения и фантазии: благодаря писателю мы оказывается в особом мире, в котором возможно невозможное, и разгадываем его тайны. Однако чем больше внутренней работы проделывает читатель, тем больше он получает от общения с произведением. Настоящая литература помогает жить полнее и интереснее. Более чутко отзываться на прекрасное и безобразное в жизни, строить отношения с другими людьми по гуманным законам жизни, видеть в происходящих событиях более глубокий смысл. Поэтому так важно в юности открыть для себя литературу, понять, что чтение – не обязанность, а счастливая возможность, которая есть у каждого из нас. Для многих людей настоящее чтение начинается в школе с уроков литературы. На них получаем мы и наслаждение, и научение. Магией слов литература формирует и правит человеческую душу. Изложить содержание произведения, помнить даты жизни его создателя – всё это, конечно, хорошо, но становится никому не нужным, если ты не прочитал самого произведения, не понял, почему оно прекрасно. Читать литературу – значит общаться с хорошими, серьёзными и интересными книгами, которые могут стать частью твоего сознания и души.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящую литературу читать сложно. Она требует от читателя работы: осмысления, переживания, поиска, воображения и фантазии.Однако чем больше внутренней работы проделывает читатель, тем больше он получает от общения с произведением. Настоящая литература помогает жить полнее и интереснее. Более чутко отзываться на прекрасное и безобразное в жизни, строить отношения с другими людьми по гуманным законам жизни, видеть в происходящих событиях более глубокий смысл. Поэтому так важно в юности открыть для себя литературу, понять, что чтение – счастливая возможность. Для многих людей настоящее чтение начинается в школе с уроков литературы. На них получаем мы и наслаждение, и научение. Магией слов литература формирует и правит человеческую душу. Читая произведение,надо понимать смысл текста. Читать литературу – значит общаться с хорошими, серьёзными и интересными книгами, которые могут стать частью твоего сознания и души.
Гость:
Настоящую литературу читать сложно. Она требует от читателя работы, воображения, фантазии. Внтуренняя работа дает нам общение с произведением. Настоящая литература помогает жить полнее и интереснее, относиться гуманно к людям, строить отношения. Необходимо в юности понять, что чтение не обязанность, а счастливая возможность. Для многих настоящее чтение начинается в школе с уроков литературы, на которых мы получаем наслаждение и научение. Литература формирует и правит человеческу душу. Не поняв прелести произведения, ты обращаешь в нуль все свои знания о датах написания, содержании. Читать литературу - значит обшаться с хорошими книгами, которые могут стать частью твоей души.
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