Приведите примеры творчества в трудовой, духовной и политической деятельности. Что общего и каковы различия этих актов творческой деятельности?

География
Приведите примеры творчества в трудовой, духовной и политической деятельности. Что общего и каковы различия этих актов творческой деятельности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трудовая - повар Александ Степанович решил проявить творчество в своей работе, создал новое блюдо.  Духовная - поэт Пётр создал новое произведение, которое стало основой популярной песни.  Политическая - Степан Михайлович перед выборами открыл собственный форум, в котором лично отвечал на вопросы интернет пользователей.  Общего: творчество направленно на нечто новое, оно позволяет человеку саморелезоваться и остигнуть определённых целей, проявить себя как творческую личность.  Различия: разные сферы и разные цели творческой деятельности 
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