На двух элеваторах зерна было поровну. Когда из первого элеватора вывезли 140 т зерна,а из второго- в 2,5 раз больше, во втором элеваторе зерна осталось в 2,4 раза меньше чем в первом. Сколько тонн зерна было на элеваторах перв...

Математика

На двух элеваторах зерна было поровну. Когда из первого элеватора вывезли 140 т зерна,а из второго- в 2,5 раз больше, во втором элеваторе зерна осталось в 2,4 раза меньше чем в первом. Сколько тонн зерна было на элеваторах первоначально?

Автор: Гость