На двух элеваторах зерна было поровну. Когда из первого элеватора вывезли 140 т зерна,а из второго- в 2,5 раз больше, во втором элеваторе зерна осталось в 2,4 раза меньше чем в первом. Сколько тонн зерна было на элеваторах перв...
Математика
На двух элеваторах зерна было поровну. Когда из первого элеватора вывезли 140 т зерна,а из второго- в 2,5 раз больше, во втором элеваторе зерна осталось в 2,4 раза меньше чем в первом. Сколько тонн зерна было на элеваторах первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - кол-во зерна на втором элеваторе х-140 на первом140умножить на 2,5 = 350 140 умножить на 2,4=336 х-350=2,4х-336 2,4х-х=350-336 1,4х=14
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