Дано: ▲АВС-Равнобедренный.Угол С-тупой,две стороны 5 см и 6см.Найти Р▲авс.

Гость: Гость:

рассмотрим треугольник АВС: т.к.он равнобедренный то АС=СВ = 5, АВ = 6 площадь треугольника это 1/2 основания на высоту рассмотрим треугольник АСМ: угол АМС = 90 градусов (т.к. СМ перпендикулярно АВ), АС=5, АМ =3, найдем СМ 5в квадрате = 3 в кваджрате + СМ в квадрате СМ в квадрате = 5в квадрате - 3 в кваджрате СМ в квадрате = 25 - 9 СМ в квадрате = 16 СМ = 4, СМ = -4(посторонее, т. значение стороны не может быть отрицательным) как было сказано выше, площадь треугольника это 1/2 основания на высоту подставляем полученные значения: (6 умноженное на 4) делим на два = 24 /2 = 12 удачи) прошу прощения за то что не пользуюсь редактором уравнения, он мне неудобен и легче напечатать словами)))))