какой путь пройдет свободно падающее тело за шестую? v0=0 м/с, ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2
Физика
какой путь пройдет свободно падающее тело за шестую? v0=0 м/с, ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=gt2/2 s1=10*25/2=125м s2=10*36/2=180м s=180-125=55м
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