Амфотерным оксидом и кислотой соответственно являются вещества,формулы которых1) MgO и HCl 2) ZnO и HNO33) Al2O3 и KOH 4) SO2 и H2SO47
Химия
Амфотерным оксидом и кислотой соответственно являются вещества,формулы которых1) MgO и HCl 2) ZnO и HNO33) Al2O3 и KOH 4) SO2 и H2SO47
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ 2 там оксид и кислота как раз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какой путь пройдет свободно падающее тело за шестую? v0=0 м/с, ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2
Математика
Из n квартир в доме 30% - однокомнатные, а 5/6 оставшихся - двухкомнатные. сколько двухкомнатных квартир в этом доме?
Математика
На двух элеваторах зерна было поровну. Когда из первого элеватора вывезли 140 т зерна,а из второго- в 2,5 раз больше, во втором элеваторе зерна ост...
Русский язык
1) фонетический разбор слова НЕ МОГУ 2)морфемный разбор слова ПОБЕГУ 3) пунктационый разбор предлож Где ты, радуга-дуга.