Амфотерным оксидом и кислотой соответственно являются вещества,формулы которых1) MgO и HCl 2) ZnO и HNO33) Al2O3 и KOH 4) SO2 и H2SO47

Химия

Амфотерным оксидом и кислотой соответственно являются вещества,формулы которых1) MgO и HCl 2) ZnO и HNO33) Al2O3 и KOH 4) SO2 и H2SO47

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