Запишите рядом форму прошедшего времени в ед.ч.                                               Использовать жаловаться танцевать   расспрашивать отплясовать откапывать   высчитовать вспахивать складывать попробывать затрагивать ...

Гость: Гость:

подставляешь "себя" к глаголу: использовал, жаловался, танцевал, отплясывал, откапывал, высчитывал, вспахивал, складывал, пробывал, складывал, попробовал, затрагивал, ночевал. ну, кажись так)) удачи