Запишите рядом форму прошедшего времени в ед.ч. Использовать жаловаться танцевать расспрашивать отплясовать откапывать высчитовать вспахивать складывать попробывать затрагивать ...
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Запишите рядом форму прошедшего времени в ед.ч. Использовать жаловаться танцевать расспрашивать отплясовать откапывать высчитовать вспахивать складывать попробывать затрагивать ночевать.плиз=)=)=)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
использовать- использовал жаловаться- жаловался танцевать- танцевал расспрашивать- расспрашивал отплясывать- отплясывал откапывать-откапывал высчитывать- высчитывал вспахивать-вспахивал сладывать-складывал попробовать-попробовал затрагивать- затрагивал ночевать-ночевал
Гость:
подставляешь "себя" к глаголу: использовал, жаловался, танцевал, отплясывал, откапывал, высчитывал, вспахивал, складывал, пробывал, складывал, попробовал, затрагивал, ночевал. ну, кажись так)) удачи
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