Запишите рядом форму прошедшего времени в ед.ч.                                               Использовать жаловаться танцевать   расспрашивать отплясовать откапывать   высчитовать вспахивать складывать попробывать затрагивать ...

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Запишите рядом форму прошедшего времени в ед.ч.                                               Использовать жаловаться танцевать   расспрашивать отплясовать откапывать   высчитовать вспахивать складывать попробывать затрагивать  ночевать.плиз=)=)=)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
использовать- использовал жаловаться- жаловался танцевать- танцевал расспрашивать- расспрашивал отплясывать- отплясывал откапывать-откапывал высчитывать- высчитывал вспахивать-вспахивал  сладывать-складывал попробовать-попробовал затрагивать- затрагивал ночевать-ночевал 
Гость:
подставляешь "себя" к глаголу: использовал, жаловался, танцевал, отплясывал, откапывал, высчитывал, вспахивал, складывал, пробывал, складывал, попробовал, затрагивал, ночевал.   ну, кажись так)) удачи 
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