у треугольника углы из вершин углов равен 30 градусов,а один из внешнего 40 градусов.Найдите остальные углы треугольника.пожалуйста...

Гость: Гость:

допустим дан треугольник АВС, угол В=30 градусов, угол ВСD=40 градусов найдем угол ВСD: 180 градусов минус 40 градусов = 140 градусов (уголС) тогда угол А = 180 -(140+30) = 10 градусов жаль, нельзя нарисовать и показать все это решение...(( удачи =)