у треугольника углы из вершин углов равен 30 градусов,а один из внешнего 40 градусов.Найдите остальные углы треугольника.пожалуйста...

Геометрия
у треугольника углы из вершин углов равен 30 градусов,а один из внешнего 40 градусов.Найдите остальные углы треугольника.пожалуйста...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим дан треугольник АВС, угол В=30 градусов, угол ВСD=40 градусов найдем угол ВСD: 180 градусов минус 40 градусов = 140 градусов (уголС) тогда  угол А = 180 -(140+30) = 10 градусов жаль, нельзя нарисовать и показать все это решение...(( удачи =)
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