Сколько литров крови прокачивает сердце человека за один час и за одни сутки ,если оно сокращается в среднем 70 раз в минуту,выбрасывая при каждом сокращении из двух желудочков 150мм крови?

Биология

Сколько литров крови прокачивает сердце человека за один час и за одни сутки ,если оно сокращается в среднем 70 раз в минуту,выбрасывая при каждом сокращении из двух желудочков 150мм крови?

Автор: Гость