Сколько литров крови прокачивает сердце человека за один час и за одни сутки ,если оно сокращается в среднем 70 раз в минуту,выбрасывая при каждом сокращении из двух желудочков 150мм крови?
Биология
Сколько литров крови прокачивает сердце человека за один час и за одни сутки ,если оно сокращается в среднем 70 раз в минуту,выбрасывая при каждом сокращении из двух желудочков 150мм крови?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не знаю правильно 70*150=10500( мм в минуту) 10500* 1440(минут в сутках)=15 120л 10500*60= 630л( в 1 час)
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