Составить предложения со словами грустно, весело, грязный, чистый,шум, тишина, плохо, хорошо

Гость: Гость:

Сегодня мне было очень грустно. Моему другу было весело на дне рождении Маши.После прогулки по лесу Петя вернулся грязный. Мне нравится когда все чистое. Ночью во дворе был непонятный шум. Ближе к вечеру, у озера наблюдается полная тишина. КАждый взрослый и ребенок должен знать, что такое плохо. Мне вчера было очень хорошо.