Составить предложения со словами грустно, весело, грязный, чистый,шум, тишина, плохо, хорошо

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Составить предложения со словами грустно, весело, грязный, чистый,шум, тишина, плохо, хорошо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мне было очень грустно. Моему другу было весело на дне рождении Маши.После прогулки по лесу Петя вернулся грязный. Мне нравится когда все чистое. Ночью во дворе был непонятный шум. Ближе к вечеру, у озера наблюдается полная тишина. КАждый взрослый и ребенок должен знать, что такое плохо. Мне вчера было очень хорошо.
Гость:
Мне бывает грустно всегда, когда я получаю плохую оценку. На новогоднем празднике было очень весело. В комнату ворвался грязный лохматый кот. После Прощеного воскресения наступает Чистый понедельник. Услышав шум,мы выбежали из дома. В старом доме стояла необыкновенная тишина. Я знаю,что такое хорошо и что такое плохо.  
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