альфа метилпропионовая кислота

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Изолейцин (альфа-амино-бета-метилпропионовая кислота) – незаменимая аминокислота. Молекулярная масса изолейцина – 131,17, температура плавления 292 С, pI=6,02. Изолейцин – бесцветное кристаллическое вещество, плохо растворимо в воде и этаноле и не растворимо в органических растворителях. Изолейцин растворяется в горячей уксусной кислоте и водных растворах щелочей. Молекула изолейцина содержит два ассиметрических атома углерода в альфа- и бета-положениях, что обусловливает существование четырех оптически активных изомеров.