альфа метилпропионовая кислота
Химия
альфа метилпропионовая кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изолейцин (альфа-амино-бета-метилпропионовая кислота) – незаменимая аминокислота. Молекулярная масса изолейцина – 131,17, температура плавления 292 С, pI=6,02. Изолейцин – бесцветное кристаллическое вещество, плохо растворимо в воде и этаноле и не растворимо в органических растворителях. Изолейцин растворяется в горячей уксусной кислоте и водных растворах щелочей. Молекула изолейцина содержит два ассиметрических атома углерода в альфа- и бета-положениях, что обусловливает существование четырех оптически активных изомеров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сколько литров крови прокачивает сердце человека за один час и за одни сутки ,если оно сокращается в среднем 70 раз в минуту,выбрасывая при каждом ...
Русский язык
Русский язык
Запишите рядом форму прошедшего времени в ед.ч. Использовать жаловаться танцевать расспрашивать отп...