Напиши глаголы в будущем времени.
Русский язык
Напиши глаголы в будущем времени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бежит-побежит гулять-прогуляется ссориться-поссориться
Гость:
смотрел-смотрю-посмотрю гулял-гуляю-погуляю смеялся-смеюсь-посмеюсь написал-пишу-напишу читал-читаю-почитаю разбил-разбиваю-разобью
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