Как записать условие к задаче?

Математика
Как записать условие к задаче?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо  сначало  задачку  прочитать   например  петя собрал   2  яблока ,  а  оля  3 значит   петя-2яблока  оля-3яблока  вот  и  всё 
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