Как записать условие к задаче?
Математика
Как записать условие к задаче?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
надо сначало задачку прочитать например петя собрал 2 яблока , а оля 3 значит петя-2яблока оля-3яблока вот и всё
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